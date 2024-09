Al Nassr, de Luís Castro, alcança empate no último lance do jogo com Al Ahli

O Al Nassr, do português Luís Castro, conseguiu hoje evitar a derrota na receção ao Al Ahli (1-1), graças a um autogolo no último lance do desafio da terceira jornada do campeonato saudita de futebol.

Depois de um primeiro tempo em que o 'nulo' persistiu, o costa-marfinense Franck Kessié foi o autor do primeiro golo, quando decorria o minuto 57, no Al-Awwal Park, em Riade.

Contudo, o árbitro Sergey Karasev deu 10 minutos de compensação, que se revelaram suficientes para a equipa de Luís Castro restabelecer a igualdade, por culpa de um autogolo de Al-Hurayji (90+9).

No conjunto da capital saudita, os internacionais lusos Otávio e Cristiano Ronaldo foram titulares e cumpriram os 90 minutos.

Na classificação liderada pelo campeão Al Hilal, de Jorge Jesus, que tem seis pontos e menos um jogo, o Al Nassr segue no sexto posto, com cinco, mais um do que o Al Ahli (nono).