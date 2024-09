Chega denuncia "falta de funcionários" nos serviços da Câmara da Ribeira Brava

O Chega Madeira, através do deputado Municipal da Ribeira Brava, Celestino Sebastião, denuncia esta terça-feira, 17 de Setembro, a "falta de funcionários nos serviços camarários".

Em nota emitida, o também vice-presidente do Grupo Parlamentar do partido na Assembleia Legislativa da Madeira explica que recebeu recentemente "diversas queixas da população local" a esse respeito, principalmente para a falta de trabalhadores nos cemitérios do município.

“Os cidadãos da Ribeira Brava têm manifestado preocupações crescentes sobre a situação nos cemitérios, apontando para a ausência de pessoal suficiente para assegurar o bom funcionamento e a manutenção adequada desses espaços", refere Celestino Sebastião, acrescentando que a falta de funcionários "tem gerado atrasos nos serviços e afectado a qualidade das condições oferecidas aos visitantes e às famílias enlutadas".

O deputado municipal expressa a sua preocupação com a situação e compromete-se a levar estas questões à atenção das autoridades competentes, tanto a nível municipal como regional. Em declarações recentes, Sebastião sublinhou a importância de garantir que “os serviços públicos estejam a funcionar de forma eficaz e eficiente, especialmente em áreas sensíveis como a gestão dos cemitérios, que são de extrema importância para o bem-estar da comunidade”.

O deputado aponta que irá apelar à Câmara Municipal da Ribeira Brava para que tome medidas urgentes para resolver a carência de funcionários e para que assegure a manutenção dos serviços a um nível que corresponda às necessidades e expectativas dos cidadãos, lembrando que “a administração local deve actuar com celeridade para resolver estas questões e evitar que a situação se agrave ainda mais".