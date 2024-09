‘Fanatics’ impedidos de entrar no Estádio do Marítimo com as suas camisolas

Foi com surpresa que os ‘Fanatics’ foram informados, à porta do Estádio do Marítimo, a poucos minutos do arranque da partida diante do Alverca, para a quinta jornada da II Liga de futebol, que não poderiam entrar com as camisolas alusivas ao seu grupo de apoio.

Estas são as camisolas que eles tinha vestida, Foto Fanatics

“A PSP teve ordens para não deixar entrar camisolas dos ‘Fanatics’. Disseram que ou virávamos do avesso ou não podíamos entrar”, explicou Dinarte Andrade responsável pela claque, ao DIÁRIO.

O líder da claque maritimista garantiu que ainda está estupefacto com toda a situação, referindo que sempre cumpriram as regras e, que por isso não entendem esta decisão.

“Somos um grupo respeitado, de pais e filhos, trabalhadores e, somos tratados como se fossemos delinquentes. Isto é inadmissível. Alguém tem de explicar esta situação”, referiu, garantindo que todo o grupo ficou fora do estádio.