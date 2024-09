Cruzeiro entre Ilhas Canárias e a Madeira

No Roadshow MSC Cruzeiros, que chegou hoje ao Funchal, foi anunciado o cruzeiro entre as Ilhas Canárias e a Madeira, entre os meses de Novembro e Março, através do navio MSC Ópera.

Os embarques/ desembarques ocorrem no Porto no Funchal e podem ser viagens de 6 a 14 noites.

Através deste cruzeiro será possível navegar pelos destinos de sol de Inverno mais procurados, que incluem as Ilhas Canárias e a Madeira.