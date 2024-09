"Perturbações técnicas" param comboios na Alemanha

A companhia de caminhos de ferro da Alemanha alertou ontem para grandes falhas em parte da sua operação devido a "perturbações técnicas" que obrigam muitos comboios a aguardar na estação.

"Estamos a tentar resolver rapidamente o problema", lê-se no site da Deutsche Bahn, a companhia ferroviária germânica, não sendo avançadas mais explicações.

Os comboios de longa distância e os que fazem ligações locais estão parados nas redondezas de Frankfurt, noticia a agência norte-americana de notícias Associated Press (AP), citando a estação de televisão ARD, que afirma que o problema está no sistema de comunicações por satélite.

O corte na circulação inclui os comboios com proveniência do aeroporto de Frankfurt para a principal estação de comboio da cidade, que faz a ligação para outras regiões do país, abrangendo duas das principais plataformas de distribuição de passageiros na Alemanha.