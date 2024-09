Formação de treinadores de Voleibol com Óscar Barros

A Associação de Voleibol da Madeira irá organizar duas acções de formação no Pavilhão da Levada destinada aos treinadores de voleibol e demais interessados, a primeira a acontecer a 14 de Setembro irá abordar 'Sugestão para a estruturação do trabalho de pré-época com jovens atletas de Voleibol' e a segunda, a 15 de Setembro, 'Abordagem ao trabalho Técnico / Tático na pré-época'.

O formador convidado é Óscar Barros, Licenciado em Desporto e Educação Física, com Especialização em Rendimento Desportivo no Voleibol, ambos pela Faculdade de Desporto e Educação Física (FCDEF) da Universidade do Porto. É treinador de nível 3 da Federação Portuguesa de Voleibol.

Óscar Barros já treinou clubes como o SC Braga, Vitória SC, AVC Famalicão, RC Fluvial Portuense, Famalicense AC, Seleção feminina da Associação de Voleibol de Braga / Associação de Voleibol de Viana do Castelo e foi treinador adjunto da Seleção Nacional de SUB-19 e SUB-20.

Foi distinguido com a Medalha de Mérito Desportivo Municipal da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão (2013), foi considerado o Treinador do Ano na época 03/04 (Formação Feminina ANTV) e Treinador do Ano na época 15/16 (Seniores Femininos ANTV).

Conquistou 15 títulos nacionais em todos os escalões, com destaque para a conquista do triplete na época 2015/2016, liderando a equipa técnica do AVC Famalicão, vencendo a Supertaça, Taça de Portugal e Campeonato Nacional. Tem cinco participações em competições europeias: Taça Challenge e Taça CEV, foi treinador adjunto da Seleção Nacional SUB-19 e SUB-20 (93/94 e 94/95) e foi Diretor Técnico Regional da AV Braga nas épocas 94/95 e 95/96.

As formações são acreditadas pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e cada formação dá uma (1) Unidade de Crédito para a revalidação do título profissional de treinador de desporto (TPTF).

As inscrições podem ser feitas até amanhã, dia 12 de Setembro, na sede da Associação de Voleibol da Madeira ou através das suas redes sociais.