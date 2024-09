MSC Cruzeiros apresenta no Funchal novidades para o próximo Inverno e Verão 2025

O Roadshow MSC Cruzeiros, que arrancou no passado dia 10 em Lisboa, chega hoje ao Funchal, com muitas novidades a bordo do MSC Virtuosa.

Para este Inverno, a MSC Cruzeiros anunciou recentemente os seus 21 cruzeiros com partida e/ ou chegada ao Funchal, com a possibilidade de ter tudo incluído na sua reserva, em direcção às Canárias, podendo escolher entre itinerários de 14, 9, 8, 7 ou 6 noites ou embarque num cruzeiro de apenas 3 noites, com uma fuga especial pelas ilhas vulcânicas do Atlântico.

O 'MSC Opera' partirá do Funchal, na Madeira, entre 3 de Novembro de 2024 e 20 de Março de 2025, e visitará as Ilhas Canárias: Santa Cruz de Tenerife (Ilha de Tenerife), Arrecife (capital de Lanzarote), Las Palmas (na Gran Canária), Puerto del Rosário (em Fuerteventura) e Santa Cruz de La Palma (a capital de La Palma), numa diversidade de itinerários que promete sempre temperaturas primaveris.

Para facilitar a deslocação de passageiros que não residam no Funchal, a MSC Cruzeiros terá também disponível a possibilidade de incluir Pacote Especial Cruzeiro e Voos de ida/volta de Lisboa e Pacote Especial Cruzeiro e Voos de ida/volta do Porto para navegar nos itinerários do MSC Opera a partir do Funchal.

Para além destes itinerários, a Companhia terá opções que abrangem mini-cruzeiros a cruzeiros longos, garantindo que há algo para todos os gostos, totalizando mais de 150 itinerários à volta do mundo.

O Roadshow MSC Cruzeiros vai contar novamente com a participação dos parceiros TAP e EMIRATES que terão ações exclusivas a bordo dos navios para além da várias sessões presenciais.

Roadshow da MSC Cruzeiros e Explora Journeys arranca a 10 de Setembro A MSC Cruzeiros vai dar inicio à nova temporada este dia 10 de Setembro, a bordo do MSC Virtuosa, em Lisboa, onde serão apresentadas muitas novidades para o novo ano!

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00/10h00 CMF promove sessão de Esclarecimento sobre a Taxa Municipal Turística - Empreendimentos Turísticos, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal.

10h00 Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove uma conferência de imprensa na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, com Paulo Cafôfo.

10h30 Ireneu Cabral Barreto recebe para apresentação de cumprimentos, o recém-empossado comandante regional da Polícia de Segurança Polícia (PSP) na RAM, superintendente Ricardo Matos, no Palácio de São Lourenço

11h00 Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência o Comandante da Estação de Radar N.º 4, Interino, Capitão Ivo Maurílio Agrela Diniz.

11h00 Apresentação da Edição Especial - Cervejas e Sidras Artesanais - Green Market Madeira, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

11h30 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente esta terça-feira, na Galeria dos Prazeres, na celebração do contrato de cessão da posição contratual, do contrato celebrado entre a RAM e a Fábrica da Igreja dos Prazeres a 28 de Setembro de 2023, com vista a comparticipar os encargos com o projecto ‘OPRAM 509 – Conceção e Construção do Mini Zoo da Quinta Pedagógica dos Prazeres’, no âmbito do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira.

12h00 Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe o recém-empossado comandante regional da Polícia de Segurança Polícia (PSP) na RAM, superintendente Ricardo Matos.

12h00 JPP dá conferência na Sala de imprensa Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, com Élvio Sousa.

12h00 Abertura oficial da Semana Europeia da Mobilidade, na Praça do Município, com uma exposição ‘A Mobilidade Urbana no Funchal!’. A cerimónia contará com a presença da presidente e vice-presidente da autarquia do Funchal, Cristina Pedra e Bruno Pereira.

14h00 Grupo Parlamentar do PSD Madeira promoverá uma reunião na Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuíta, na Rua dos Ferreiro

15h00 10.ª Comissão Eventual para a Consolidação e Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político: Análise das propostas apresentadas no âmbito da Revisão da Lei Eleitoral para a Região Autónoma da Madeira.

17h00 Conferência de Imprensa de apresentação do Eco Rally Madeira, na Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio Jesuítas.

