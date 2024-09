'CR900' faz novamente história no futebol mundial

Cristiano Ronaldo atingiu, esta quinta-feira, mais uma marca importante na história do futebol, ao rubricar o seu 900.º golo da carreira.

No encontro de Portugal, frente à Croácia, para a Liga das Nações, o craque português, de 39 anos, rubricou o segundo golo do encontro, conseguindo assim mais um importante registo no seu palmarés.

Ver Galeria Fotos Agência Lusa

Nas celebrações, o capitão português ajoelhou-se e colocou as mãos na cara, demonstrando a importância que o momento teve para si.

O próximo objectivo do craque madeirense já está bem definido e a 'mira' agora está apontada aos 1.000 golos, conforme revelou numa recente entrevista, dada no seu novo canal de Youtube. "Sou o maior goleador da história do futebol. Mas vou subir a meta. Em breve, terei 900 golos e depois vou chegar aos 1.000", afirmou.