Pragas atormentam comércio na baixa do Funchal

A manchete deste domingo, 15 de Setembro de 2024, do seu DIÁRIO aponta: Pragas atormentam comércio da baixa. Isto porque os "lojistas e empresários da restauração alertam para a propagação de baratas e ratos nas ruas da cidade. Câmara do Funchal garante que faz desinfecção diária e revela que já aplicou 3,5 toneladas de raticida e mais de 9 mil litros de insecticida desde Janeiro do ano passado". Um problema que poderá se inteirar entre as páginas 2 a 4.

Empresas do norte e Porto Santo voltam a ser beneficiadas é outro título em destaque nesta edição. "Governo já aprovou as portarias que concedem nova majoração para investimentos nos concelhos mais desertificados", acrescentamos. Leia o tema na página 5.

Pelos animais sem fronteiras também é destaque na primeira página. "Chegou a equacionar seguir a carreira de controladora aérea quando já era médica veterinária, mas decidiu emigrar para o Reino Unido, onde exerce a actividade". Conheça a história desta jovem madeirense na rubrica 'Geração do Futuro' nas páginas 6 e 7.

Avaria em avião da easyJet deixa 50 em terra. O titulo diz quase tudo. Se quiser saber mais leia na página 12.

Por fim, o título "Quero garantir a ausência de tensões étnicas". É a intenção do "novo director das Comunidades, Sancho Gomes", que "não desenha cenários catastrofistas mas diz-se atento à realidade". Leia a entrevista nas páginas 24 e 25.

Além destes títulos, muitas outras notícias podem ser encontradas nas 40 páginas desta edição do seu DIÁRIO.

Pode ainda ler em formato digital, bastando ser assinante e entrar neste link. Se ainda não é assinante, siga este link.