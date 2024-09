Comando Operacional da Madeira faz balanço do trabalho feito em Agosto

O Comando Operacional da Madeira tornou público esta quinta-feira, 12 de Setembro, o Folheto Informativo número oito, que faz um balanço da actividade realizada durante o mês de Agosto.

Durante as mais de 20 páginas do documento, o Comando Operacional da Madeira informa sobre as acções desenvolvidas num mês marcado pelo apoio militar em emergências civis, nomeadamente no combate aos incêndios.

Além da colaboração do Núcleo de Iniciação à Operação e Experimentação de Sistemas Aéreos Não-Tripulados, as Forças Armadas, através do Aeródromo de Manobra nº3 (AM3) da Força Aérea Portuguesa Comando da Zona Aérea da Madeira, prestaram apoio à chegada das aeronaves Canadair pertencentes à Força Aérea Espanhola, com a cedência de material de terra, com o transporte entre placas no aeródromo e com o transporte por via aérea de elementos da Protecção Civil entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo.

O centro de operações e despacho do AM3 foi responsável pelos planos de voo e coordenação de espaço aéreo para os voos das aeronaves Canadair espanholas. O COM forneceu alojamento a dois oficiais de ligação da Força Aérea Espanhola no Funchal. COM

O Folheto Informativo indica que em apenas um dia foram realizados 16 voos com 8 descargas de água sobre o fogo por cada aeronave.

Há muito mais para ler no Folheto Informativo do Comando Operacional da Madeira referente ao mês de Agosto. Confira: