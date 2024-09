Sismo de magnitude 2.2 registado entre a Madeira e o continente

Às 09:17 desta manhã de sábado, 14 de Setembro, foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago da Madeira, um sismo de magnitude 2.8 na escala de Richter, cujo epicentro se localizou a cerca de 35 km a Noroeste do Porto Moniz, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).