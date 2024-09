“Mais de 50% dos clientes” repetem o Yacht Club

Dos 22 navios MSC Cruzeiros 15 dispõem do serviço Yacht Club, um serviço de primeira classe exclusivo. Pedro Vaz, director comercial da MSC Cruzeiros, deu conta que “mais de 50% dos clientes” que reservam esta experiência voltam a repetir.

O Yacht Club situa-se no topo do cruzeiro, onde os clientes podem contar com vários tipos de suites, lounge privado, embarque/desembarque prioritário, serviço de mordomo, solário, banheira de hidromassagem, área privada com piscina, bar e uma seleção de comida reservada apenas a estes clientes.

O director comercial explica que o nível de satisfação dos clientes que aderem ao serviço é de “excelência”.