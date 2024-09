Conheça as novas regras aéreas quando viaja com bagagem de mão

Se fez uma viagem de avião a partir de 1 de Setembro de 2024 já deve notado que existem novas restrições para o transporte de líquidos na bagagem de mão. Desde o início do mês em todos os aeroportos houve um regresso às restrições anteriormente em vigor de colocar os líquidos em sacos transparentes.

Na prática, os líquidos transportados na bagagem de mão não poderão exceder os 100 ml (por recipiente) e deverão ser acondicionados num saco plástico transparente com capacidade máxima de 1 litro. Certamente, esse era já um comportamento adotado por muitos passageiros, para os quais as novas regras na bagagem de cabine passarão praticamente despercebidas.

Em Portugal aplicam-se as novas regras na bagagem de mão?

A alteração nas restrições das bagagens de mão serão aplicadas em todos os aeroportos europeus, incluindo o Aeroporto de Lisboa, o Aeroporto do Porto ou o Aeroporto Internacional da Madeira, dos mais frequentados no nosso país.

Por isso, é essencial preparar cuidadosamente o saco plástico com os líquidos indispensáveis para a tua viagem, garantindo que cada recipiente está dentro dos limites impostos. É igualmente recomendável que cada passageiro leve apenas um saco plástico, para facilitar a passagem pelo controlo de segurança.

O portal idealista enumerou um conjunto de aconselhamentos que não é demais recordar:

Quais as dimensões da bagagem de mão permitidas?

Recentemente, foi aprovada no Parlamento Europeu a proposta que visa padronizar as dimensões da bagagem de mão ou cabine, a fim que seja gratuitas para todos os passageiros. Mesmo assim, para que a medida siga em frente é necessária a aprovação do Conselho Europeu.

Enquanto aguardas com esperança por esta boa notícia deverás respeitar as políticas das diferentes companhias aéreas no transporte de malas de mão. É importante perceber que existem medidas diferentes em algumas companhias aéreas:

TAP Air Portugal: a bagagem de mão deve ter, no máximo, 55 x 40 x 25 cm, com peso máximo de 10 kg. É permitido levar um artigo pessoal de até 40 x 30 x 15 cm e peso máximo de 2 kg, como uma mochila com portátil;

TAP Air Portugal: a bagagem de mão deve ter, no máximo, 55 x 40 x 25 cm, com peso máximo de 10 kg. É permitido levar um artigo pessoal de até 40 x 30 x 15 cm e peso máximo de 2 kg, como uma mochila com portátil; EasyJet: as malas de mão pequenas devem ter dimensões máximas de 45 x 36 x 20 cm. Para as malas grandes de cabine, exigem pagamento extra, e as dimensões máximas são de 56 x 45 x 25 cm (incluindo alças e rodas);

EasyJet: as malas de mão pequenas devem ter dimensões máximas de 45 x 36 x 20 cm. Para as malas grandes de cabine, exigem pagamento extra, e as dimensões máximas são de 56 x 45 x 25 cm (incluindo alças e rodas); Ryanair: todas as tarifas incluem uma mala pequena pessoal, como uma mala de mão ou mochila para portátil, de até 40 x 20 x 25 cm. Adicionalmente, é possível adicionar uma mala de 10 kg, com dimensões de até 55 x 40 x 20 cm;

Ryanair: todas as tarifas incluem uma mala pequena pessoal, como uma mala de mão ou mochila para portátil, de até 40 x 20 x 25 cm. Adicionalmente, é possível adicionar uma mala de 10 kg, com dimensões de até 55 x 40 x 20 cm; Wizz Air: podes levar uma bagagem de mão gratuita com dimensões máximas de 40 x 30 x 20 cm. É possível adicionar, mediante pagamento, uma mala de cabine de até 10 kg, com dimensões máximas de 55 x 40 x 23 cm.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) recomenda que as dimensões não excedam os 55 cm x 35 cm x 20 cm.

Que líquidos posso levar na na bagagem de mão?

Os líquidos permitidos na bagagem de mão e que deverás colocar no saco de plástico transparente são todos os itens líquidos, aerossóis e géis (LAG):

Pasta de dentes e outros líquidos para a saúde oral;

Loções, desodorizantes e perfumes;

Shampoo e gel de banho;

Espumas e cremes de barbear;

Cremes hidratantes, de corpo, mãos ou rosto, entre outros semelhantes;

Compotas, sopas, patês e queijos cremosos;

Xaropes.

Os medicamentos líquidos ou produtos dietéticos especiais que excedam os 100 ml/100 g (como alimentos para bebés, papas, potes de fruta, iogurtes, etc) podem estar fora do saco plástico transparente, mas alguns deles devem ser acompanhados de um documento ou declaração médica que justifique a sua necessidade. Aos comprimidos ou medicamentos em pó não se aplicam a estas restrições.

E os líquidos comprados no aeroporto? Perfumes, bebidas e óleos comprados nas lojas do aeroporto, após o controlo de segurança, ou a bordo da aeronave não precisam de ser colocados na bagagem de mão nem do saco transparente que transportas nela. Os mesmos deverão estar dentro do saco inviolável selado nas lojas duty-free e com o recibo de compra no interior.

Porque é que a minha bagagem de mão vai para o porão?

Muitos passageiros ficam surpreendidos ao serem informados, no momento do embarque, de que sua bagagem de mão será despachada para o porão. Isso acontece porque, geralmente, é permitido levar apenas um volume na cabine, desde que respeite aos limites de peso e tamanho estabelecidos.

Noutras situações, como em voos com ocupação elevada, pode ser solicitado ao passageiro despachar a bagagem de mão no porão devido à falta de espaço disponível na cabine. É aqui que muitos assistentes das companhias aéreas começam a informar os passageiros que aguardam na fila para entrar no avião. Segundo a informação que consta no site da TAP Air Portugal:

Em voos com uma taxa de ocupação muito elevada, ou em algumas aeronaves, poderá ser necessário colocar a bagagem de mão no porão (sem custos), mesmo cumprindo as medidas estabelecidas.

Ou seja, os passageiros não têm outra solução senão despachar a bagagem de mão no porão. Contudo, pode levar o item pessoal debaixo do assento à tua frente. Convém, portanto, reservar algum espaço para equipamentos que consideres essenciais, como telemóvel, máquinas fotográficas, documentos pessoais.