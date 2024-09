Al Nassr destaca marco de 900 golos de Ronaldo

O craque nacional Cristiano Ronaldo foi distinguido esta sexta-feira, pelo Al Nassr pelo marco de 900 golos. Em noite de jogo, o clube celebrou "mais de 900 golos e incontáveis memórias", dando os parabéns ao 'GOAT' (Greatest of All Time, que traduz para o melhor de todos os tempos) por mais este marco na sua consagrada carreira.

Foi no encontro de Portugal, frente à Croácia, para a Liga das Nações, a 5 de Setembro, que o madeirense, de 39 anos, rubricou o segundo golo do encontro, conseguindo assim mais um importante registo no seu palmarés.