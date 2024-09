Miguel Castro, José Fernandes e Magna Costa candidatos à liderança do Chega

Três listas foram aprovadas para a eleição dos órgãos internos do Chega (CH) na Madeira, que decorrem dentro de 8 dias, no próximo domingo, 22 de Setembro, confirmou à RTP-Madeira o presidente da mesa da convenção e do Concelho Nacional do partido, João Lopes Aleixo.

Em declarações à televisão pública, confirma que foram validadas as candidaturas à Comissão Política Regional, à Mesa Regional e ao Conselho de Jurisdição Regional, sendo que a lista A é encabeçada pelo actual líder e deputado regional, Miguel Castro, a lista B terá José Fernandes a liderar, ele que é deputado na Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, e a lista C terá Magna Costa, deputada e vice-presidente do Grupo Parlamentar na ALRAM.

O sufrágio contará com duas mesas de voto, uma na sede regional do CH aberta das 10h00 às 19h00 e no Porto Santo das 9h00 às 13h00.

Recorde-se que José Pedro Pereira, ex-líder da JSD-Madeira, deputado pelo PSD, actualmente militante do CH, também foi um nome apontado como potencial candidato a estas eleições internas.