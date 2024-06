Ponta do Sol vai apoiar bombeiros com 7 mil euros

A Câmara Municipal da Ponta do Sol aprovou hoje, em reunião de câmara, um apoio, em espécie, para a Associação de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol. "É um apoio na ordem dos 7 mil euros para a aquisição de equipamento de proteção individual, que neste momento faz muita falta a esta corporação", afirmou a presidente Célia Pessegueiro no final de reunião semanal do executivo.

A autarca, citada em nota de imprensa, dá conta que "esta situação decorre de uma lacuna gravíssima, que tem a ver com o tardar do arranque do novo regime de financiamento das associações humanitárias".

"A Câmara Municipal da Ponta do Sol tem sido chamada a intervir para apoiar, para além daquilo que é o financiamento regular apesar de haver um regime que já está discutido há imenso tempo entre o Governo Regional e os Municípios que já podia ter entrado em vigor em 2023", realça Célia Pessegueiro.

"Há um orçamento em vigor, que é o Orçamento de 2023, portanto, esta medida tem todas as condições para ser implementada. Este finca-pé, e esta teimosia do Governo em não avançar com medidas essenciais e inadiáveis, como esta, relativamente à segurança das próprias corporações bem como das populações a quem servem, é algo que não conseguimos compreender", acrescenta em tom crítico.