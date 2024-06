143 mil euros dão nova vida à única casa de colmo da Ponta do Sol

Está concluída a recuperação da Casa de Colmo da Torre, na freguesia dos Canhas, a única do género existente no concelho da Ponta do Sol. O imóvel, que passa a constituir a partir de agora um núcleo museológico da autarquia, é hoje e inaugurado, pelas 11 horas.

As obras de recuperação desta típica casa tradicional madeirense, com a cobertuda de colmo, tiveram um custo global de 143 mil euros, sendo 60% do investimento financiado por verbas comunitárias, através do PRODERAM. O restante saiu do orçamento municipal.

Ao DIÁRIO, o vice-presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol destaca a mais-valia da recuperação desta casa, que foi transformada num novo pólo de atracção turística do concelho, além de permitir preservar uma habitação que, outrora, era bastante comum na paisagem regional, incluíndo naquele concelho da costa Oeste da Madeira.

O objectivo da aquisição do imóvel por parte da edilidade, apontou, acentou na "recuperação da casa para preservar aquele tipo de construção, muito habitual na nossa paisagem madeirense, mas que infelizmente desapareceu", disse.

Sidónio Pestana realça que, mais difícil do que conseguir a matéria-prima para cobertura, no caso a palha do trigo, por ser cada vez menos frequente o cultivo deste cereal, foi encontrar a mão-de-obra especializada para recuperar de raíz essa mesma cobertura. "Conseguimos encontrar um mestre de Santana que percebe deste ofício e que levou a cabo a tarefa de recuperar o revestimento da habitação com o colmo", apontou o vice-presidente.

A Casa de Colmo da Torre vai funcionar como núcleo museológico ('casa-museu'), representativa da casa típica madeirense do século XVIII e XIX, abrindo ao público amanhã, após a sua inauguração que hoje acontece. O espaço funcionará apenas durante uma parte do dia (apenas nos dias úteis), sendo a sua entrada gratuita.

Com duas divisões, um dos espaços vai albergar um típico quarto de dormir madeirense, preservando alguns objectos dos anteriores habitantes da casa; a outra divisão vai servir para dar a conhecer outras tradições do concelho e da Região. Nesta primeira fase, vai ali operar um artesão ponta-solense, no caso Duarte Rocha, um dos únicos mestres no fabrico da típica bota chã madeirense.

9h00 - Reunião de Câmara Municipal do Funchal, a ter lugar no Colégio lnfante D. Henrique, no Monte. Nesse encontro será, entre outros assintos, apreciado e votado o Orçamento Suplemenlar 2024.

9h00 – Dia Olímpico, que teve lugar no último domingo, será celebrado com uma acção de formação promovida pela Direcção Regional de Desporto, intitulada ‘O Treinador - Rumo à Excelência’, direccionada para agentes desportivos do movimento associativo desportivo regional. A iniciativa acontece no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia.

10h00 - arrancam as reuniões bilaterais do Governo Regional com os partidos da oposição, com vista a estabelecer pontes para viabilização do Programa de Governo e do Orçamento Regional. O encontro com o PAN está agendado para as 10 horas; com o IL acontece às 11 horas.

11h00 - Miguel Albuquerque visita as novas instalações da empresa Noblepassion, na freguesia de Santo António da Serra.

14h30 – A ACIF-CCIM promove uma iniciativa dedicada à promoção da saúde e à prevenção do consumo e abuso de substâncias psicoactivas no ambiente laboral.

17h30 - Clube Naval do Funchal promove um arraial de S. Pedro, no seu espaço na Quinta Calaça.

18h00 – Câmara Municipal do Funchal promove a 6.ª Sessão de Esclarecimento do Orçamento Participativo, a ter lugar no Centro Cívico de São Martinho.

18h00 - Cerimónia de abertura do V Torneio Internacional Cristiano Ronaldo Campus Futebol, que decorre até 30 de Junho, na Praça CR7.

20h00 - No âmbito do Euro 2024, Portugal defronta a Geórgia, no último jogo da fase de grupos.

1662 - "Golpe" na Corte portuguesa põe termo à regência de D. Luísa de Gusmão, viúva de D. João IV. O trono é entregue a Afonso VI.

1812 - O Parlamento da Polónia proclama a independência do país. Napoleão Bonaparte recusa a decisão.

1917 - Grande Guerra 1914-1918. As primeiras forças aliadas norte-americanas desembarcam em Saint Nazaire, França.

1927 - Bispo de Leiria preside, pela primeira vez, a uma cerimónia oficial na Cova da Iria, em Fátima.

1935 - Adolf Hitler obriga ao aborto e à esterilização as mulheres que possam transmitir o que os nazis consideram "males hereditários".

1945 - A Carta das Nações Unidas é assinada em São Francisco, EUA, por representantes de 50 países. Oficialmente é criada a 24 de Outubro.

1963 - Guerra Fria. John F. Kennedy, Presidente dos EUA, visita Berlim e proclama, junto ao Muro, "Ich bin Berliner".

1984 - Os dirigentes da Comunidade Económica Europeia reunidos na Cimeira de Fontainebleau, França, manifestam o seu apoio à adesão de Portugal à CEE a 1 de Janeiro de 1986.

1985 - É inaugurado, no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, o Centro Cultural das Descobertas.

2000 - É divulgada a primeira sequência do genoma humano, descodificada a 97%.

2000 - O Vaticano publica o terceiro segredo de Fátima.

2002 - A Rússia torna-se membro de pleno direito do G8, na Cimeira em Kananaskis, no Canadá.

2013 - O Ministério Público instaura um processo no Tribunal Administrativo de Lisboa contra a Universidade Lusófona, em causa está a licenciatura do ex-ministro-adjunto e dos Assuntos Parlamentares Miguel Relvas.

2015 - O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decreta que o casamento homossexual é um direito em todos os estados do país, numa decisão considerada histórica.

2018 - O Supremo Tribunal norte-americano valida o decreto anti-imigração de Donald Trump que proíbe a entrada de nacionais de seis países (Iémen, Síria, Líbia, Irão, Somália e Coreia do Norte).

2020 - O juiz de instrução Carlos Alexandre decide levar a julgamento os 23 arguidos do processo sobre o furto das armas de Tancos, entre os quais Azeredo Lopes, ex-ministro da defesa.

2022 - No primeiro dia da cimeira do G7 reunidos em Elmau no sul da Alemanha, o Reino Unido, Estados Unidos da América, Canadá e Japão anunciam que vão proibir as importações de ouro russo, recentemente extraído na Rússia e não ao ouro adquirido antes de o embargo ter sido posto em prática, em novas sanções impostas em resposta à invasão da Ucrânia.

