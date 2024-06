Carolina Vieira expõe 'Pedra Sol' no Porto Santo

A jovem pintora Carolina Vieira expõe desde esta tarde, na antiga escola da Vila do Porto Santo, um conjunto de trabalhos que intitulou de 'Pedra Sol'.

A artista disse ao DIÁRIO que este trabalhos “é o resultado de uma residência artística na antiga escola da vila e a Porta 33, e os trabalhos são desenvolvidos a partir da ilha do Porto Santo”.

“Os meus trabalhos percebe-se muito bem essa relação, porque há muita paisagem, como tal produzi um conjunto e pinturas, pinturas objectos, e quase todas partiram de caminhadas pela ilha”.

Carolina Vieira ficou muito “ impressionada com a grandiosidade geológica, pois conhecia este aspecto da ilha, e durante quase dois anos que demorei a realizar esta exposição, descobri muitos caminhos, os picos que têm uma beleza incrível”.

A exposição chama 'Pedra Sol' "devido ao interesse pela geologia, houve uma altura em que fui fazer um passeio no ilhéu de cima, e disseram-me que havia uma formação geológica que se chamava, PEDRA DO SOL, e é uma formação realmente muito bonita, logo tinha tudo haver com a minha pintura”, disse a artista.

Esta mostra vai estar patente na antiga escola da vila onde está instalada a Porta 33, até ao fim do verão.