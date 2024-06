Dia Olímpico assinalado com a acção de formação 'O Treinador - Rumo à Excelência'

O Dia Olímpico, que se assinala a 23 de Junho, será celebrado na Madeira com a concretização de uma acção de formação intitulada 'O Treinador - Rumo à Excelência', que se realiza na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, entre as 9 horas e as 13 horas.

Esta é uma iniciativa da Direção Regional de Desporto destinada aos diversos agentes desportivos do movimento associativo desportivo regional. "Este evento contará com a intervenção de diversos treinadores, com inequívocos contributos na formação e afirmação desportiva de jovens valores regionais, no seio dos seus clubes e nas modalidades olímpicas individuais e colectivas", explica nota enviada à imprensa.

A primeira mesa redonda vai contar com os contributos dos técnicos Alípio Silva (patinagem no gelo), António Pereira (atletismo), Marco Oliveira (natação) e Rúben Canteiro (ténis de mesa), representantes de modalidades individuais, sendo a mesma moderada pelo Professor Doutor Hélder Lopes, da Universidade da Madeira.

A segunda mesa redonda, respeita às modalidades colectivas e contará com a participação dos técnicos João Freitas (basquetebol), Nelson Jardim (futebol), Paulo Fidalgo (andebol) e Ricardo Nunes (voleibol), ficando a moderação a cargo do Mestre Jaime Lucas, ex-Presidente do Instituto do Desporto da RAM, IP-RAM.

A sessão de abertura será presidida pelo Diretor Regional de Desporto, David Gomes.