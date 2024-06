Marchas Populares de Santo António levaram centenas de pessoas à Ponta do Sol

Centenas de pessoas juntaram-se na noite deste sábado, 15 de Junho, na vila da Ponta do Sol para acompanhar as tradicionais Marchas Populares de Santo António.

O evento repleto de animação, cor, dança e música foi promovido pela Câmara Municipal da Ponta do Sol e contou com a participação de cinco grupos de toda a Região, num total de cerca de 300 pessoas de várias idades.

As marchas na Avenida 1.º de Maio foram um verdadeiro chamariz, atraindo centenas de populares. Após o desfile há espaço para momentos de animação musical com Márcio Amaro.

As melhores trupes e os melhores arcos de Santo António serão distinguidos com prémios monetários com valores desde os 75 aos 1.000 euros.