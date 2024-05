Torneio Internacional Cristiano Ronaldo Campus junta 1.300 atletas

O V Torneio Internacional Cristiano Ronaldo Campus, em futebol jovem, que se realiza entre os dias 26 e 30 de Junho, contará com uma participação de 1.300 atletas, em representação de 46 clubes e 88 equipas da Região, de Portugal continental e ainda de outros sete países, nomeadamente Alemanha, Inglaterra, Itália, Suécia, Canadá, Estados Unidos e África do Sul.

O torneio foi apresentado esta tarde, numa conferência de imprensa realizada no Estádio da Madeira, tendo na oportunidade o presidente do Nacional, Rui Alves, destacado o estatuto deste "torneio de dimensão mundial" e o momento que destaca a instituição como "uma marca mundial".

"Sentimos que em cada uma destas crianças plantamos uma presença da Madeira", através deste torneio, prosseguiu Rui Alves, destacando, por outro lado, o único padrinho que acompanha o evento desde a primeira edição e que, inclusivamente, dá o seu nome ao torneio - Cristiano Ronaldo.

O presidente do Nacional aproveitou, ainda, para agradecer os apoios públicos da parte da Câmara Municipal do Funchal e do Governo Regional a este torneio.

O torneio será realizado nas categorias de sub-7, sub-9, sub-11 e sub-13, estando agendada a disputa de 330 jogos entre os dia 26 e 30 de Junho.