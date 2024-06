Casa de Colmo da Torre é novo ponto de interesse na Ponta do Sol

O Município da Ponta do Sol inaugurou, hoje, a Casa de Colmo da Torre, uma das poucas casas desta natureza ainda existentes no concelho. Localizada junto à Estrada Regional 222, na freguesia dos Canhas, este novo ponto de interesse terá, à semelhança do que acontecia no passado, actividades tradicionais e mostras vivas a decorrerem no seu interior (como bordado, tecelagem e produção de calçado).

O executivo investiu quase 150 mil euros na compra e recuperação deste espaço, dos quais 60 por cento foram apoiados por fundos europeus do LEADER (PRODERAM 2020) através da ADRAMA – Associação para o Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira.

Durante a cerimónia de inauguração, a presidente Célia Pessegueiro destacou que “este executivo tem tido sempre em mente a salvaguarda da nossa história, do nosso património material". "Neste caso específico deu-se a feliz coincidência de esse ser também o desejo da anterior proprietária, a quem aproveito para agradecer, publicamente, por durante todo o processo investir as suas memórias afectivas e que, generosamente, doou parte do espólio em exibição”, vincou.

A autarca salienta que “o projecto passa também por preservar alguma da nossa memória cultural colectiva e dar a conhecer aos mais novos as actividades e ofícios que decorriam em casas com esta”.

Numa primeira fase esta casa-museu funcionará de segunda a sexta-feira, entre as 09h30 e as 16h30, sendo a entrada livre.

Para Célia Pessegueiro, a Casa de Colmo da Torre constitui, assim, “um polo turístico-cultural, em que além de se poder visitar uma habitação popular tradicional, equipada com mobiliário e vestuário da época, se realizam oficinas artesanais que incluem ações de formação em artes tradicionais".

"É uma aposta clara na política de valorização do património local, na transmissão e preservação dessa memória cultural colectiva, do ‘saber-fazer’ tradicional, para que esse conhecimento se mantenha vivo e integrado no nosso património cultural imaterial", reitera a presidente da Câmara da Ponta do Sol.

Por outro lado, este "é também um lugar de excelência para a promoção de produtos tradicionais do concelho e da Região", pelo que, "para contribuir para a dinamização desta valência", instalou-se uma pequena oficina de fabrico e exposição das tradicionais 'botas chãs', dinamizada pelo artesão Duarte Rocha, um dos poucos (senão mesmo o único) que continua a fazê-lo usando os métodos tradicionais e que, por esse motivo, fornece grupos de folclore e os carreiros do Monte, por exemplo.

A Casa de Colmo da Torre é uma construção que data dos finais do séc. XIX e é um exemplo singular e típico de uma casa tradicional com cobertura de palha. Além da preservação das técnicas de construção daquela altura, no processo de reabilitação foram recuperadas algumas peças de vestuário, bem como algumas peças de louça e mobiliário, que passaram a fazer parte do recheio em exposição.

De configuração retangular, o prédio é composto por uma edificação habitacional com 38 metros quadrados com cobertura de palha (ou colmo), um terreiro de alvenaria de pedra seca basáltica e um interior revestido com argamassa, complementado por um espaço vivencial exterior de latada de vinha e jardim.

A casa possui apenas duas portas, situadas em duas das suas fachadas sem janelas. A cobertura, de quatro águas, é de restolho (palha), com armação em madeira, sendo a palha ocultada no seu interior por uma forra de cana-vieira.