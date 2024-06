PJ vai destruir 7 toneladas de droga

No dia em que se assinala o Dia Internacional Contra Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, a Polícia Judiciária vai destruir hoje cerca de sete toneladas de vários tipos de drogas ilícitas apreendidas, nos últimos meses, pelos órgãos de polícia criminal e serviços aduaneiros e de segurança com competências em matéria de fiscalização, prevenção e investigação criminal nesta matéria.

"De acordo com a legislação em vigor, a droga apreendida é destruída logo após a realização, pelo Laboratório de Polícia Científica, dos competentes exames periciais ordenados pelas autoridades judiciárias, ficando apenas uma amostra depositada em cofre, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito do processo à ordem do qual se realizou a apreensão", explica a polícia em comunicado.

Acrescenta ainda que a destruição faz-se por incineração sob a supervisão de uma comissão constituída por um magistrado do Ministério Público, um funcionário da carreira de investigação criminal da Polícia Judiciária e de um perito do Laboratório de Polícia Científica.

Já no que respeita à actividade de combate ao tráfico ilícito de estupefacientes, em 2023 foram apreendidas cerca de 22 toneladas de cocaína, 38 toneladas de haxixe e quantidades menores de outros tipos de drogas em Portugal.

A nota termina, lembrando que "a Assembleia Geral da ONU através da Resolução 42/112, de 7 de dezembro de 1987, instituiu que, todos os anos, a 26 de Junho, se assinalasse este dia, demonstrando-se, assim, a determinação e o reforço na ação e cooperação, tendo em vista alcançar uma sociedade internacional livre do abuso e tráfico de drogas".