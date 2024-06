SESARAM realiza formação em 'Intervenção Psicossocial em Crise, Emergência e Catástrofe'

O Serviço de Saúde da Região informa que promoveu, através do Centro de Formação e do Serviço Social, uma acção formativa na área da 'Intervenção Psicossocial em Crise, Emergência e Catástrofe'.

Entre outros temas, o curso abordou, ao longo de 21 horas, as competências para a intervenção em crise em crise, a emergência e catástrofe, a gestão de expectativas e os principais conceitos de Catástrofe.

A formação que visou dotar os assistentes sociais de competências específicas para eventuais catástrofes, resultou na transmissão de conhecimentos, partilha de experiências e de maior consciencialização do papel essencial que o Serviço Social da área da Saúde, possui neste campo de ação, sempre num quadro de intervenção multidisciplinar, integrado e de nível micro, meso e macro. A relevância do Serviço Social da Saúde a nível das Equipas de “Primeiros Socorros Psicológicos” e dos “Serviços Sensíveis ao Trauma” foi também discutida, contextualizada e projetada. SESARAM

A formação contou com três formadores especialistas na área do conhecimento e intervenção: a docente universitária, Maria Inês Amaro, a directora do Núcleo de Emergência Social da Unidade de Intervenção Social do Instituto de Segurança Social, Marta Borges, e o técnico superior da Câmara Municipal da Amadora e autor de uma dissertação sobre 'O contributo da Intervenção Social para a actuação em Catástrofe', Carlos Gamboa Rocha.