Formação destacou importância do treinador na gestão e liderança

Decorreu esta manhã, no auditório da Escola Horácio Bento de Gouveia, a acção de formação 'O treinador - rumo à excelência', um evento organizado pela Direcção Regional de Desporto, no âmbito das comemorações do Dia Olímpico.

Além de cerca de 60 técnicos do movimento associativo regional, vários oradores convidados puderam partilharam as suas experiências.

Foi o caso de Alípio Silva, Marco Oliveira, António Pereira e Ruben Canteiro (nas modalidades individuais). Módulo este que teve como moderador Hélder Lopes, da Universidade da Madeira.

O segundo módulo, moderado por Jaime Lucas, ex-presidente do IDRAM, foi dedicado às modalidades Olímpicas colectivas e contou com a participação de: Paulo Fidalgo, Ricardo Nunes, João Freitas e Nelson Jardim.

"A importância do papel do treinador no processo de treino desde a formação ao alto rendimento, como meio para se atingir a excelência", foi nota comum entre os intervenientes, que salientaram igualmente "a importância dos líderes técnicos cada vez mais assumirem também um papel de gestores de equipas mais alargadas no processo de treino".

O director regional de Desporto, David Gomes, que abriu os trabalhos, enalteceu "a relevância da realização destes momentos de partilha de conhecimento e de reflexão entre um conjunto de técnicos, todos eles ligados a projectos de qualidade e onde o trabalho do treinador tem assumido um papel crucial na elevação da qualidade da intervenção junto dos atletas".