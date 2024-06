SESARAM dinamizou primeiro curso de Dor Aguda

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM, EPERAM) promoveu, a 19 de Junho, o primeiro curso de Dor Aguda.

Organizado pela Unidade de Dor Aguda e realizado através do Centro de Formação, este curso contou com 50 participantes, entre médicos e enfermeiros, dos cuidados hospitalares e primários, tendo por objetivo de reforçar junto destes profissionais de saúde os conhecimentos para o tratamento apropriado e abordagem dos doentes com dor aguda, no âmbito de uma visão holística.

A Unidade de Dor Aguda no SESARAM funciona na dependência do Serviço de Anestesiologia do Serviço de Saúde da Região.

Citada por nota à imprensa do SESARAM, a médica Joana Freitas, coordenadora desta Unidade, salienta que "a questão da dor é transversal aos diferentes cuidados de saúde, independentemente das áreas de atuação dos médicos e enfermeiros. Daí a necessidade de capacitar o maior número possível de profissionais relativamente a esta problemática, dotando-os de novas ferramentas para o reconhecimento, avaliação e tratamento da dor aguda, com benefícios para o utente, para os profissionais e para o próprio Serviço Regional de Saúde".