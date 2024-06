Serviço de Psicologia do SESARAM promoveu formação sobre intervenção em públicos LGTBI

O Serviço de Psicologia do SESARAM promoveu, nos dias 6 e 7 de Junho, uma acção de formação relacionada com a intervenção em públicos LGBTI. A formação com duração de 14 horas contou com a participação de 25 pessoas da área da psicologia.

A psicóloga clínica, psicoterapeuta e psicodramatista Maria Gabriela Moita, autora de um estudo 'Discurso sobre a homossexualidade no contexto clínico: a homossexualidade de dois lados do espelho' foi a formadora. Os objectivos passaram por dar a conhecer os diferentes modelos históricos explicativos da hegemonia sexual e de género à diversidade sexual e de género, os diferentes elementos constituintes da identidade sexual e as possíveis combinações desses elementos, bem como o modelo de psicoterapia afirmativa.

"De uma forma específica, pretendeu-se dotar os formados de informação e competências para que possam compreender a diversidade sexual e de género e intervir mais eficazmente no exercício das suas funções", explica nota à imprensa.