Nuno Morna contesta intervenção do Governo em todos os sectores

"O BE e a CDU saíram do parlamento, mas o socialismo não sai", afirmou Nuno Morna, numa interpelação a Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Protecção Civil em que contestou as políticas que confiram tudo ao sector público, "aos burocratas" e limitam a iniciativa privada que deveria ser aproveitada para responder às carências do sector.

O deputado da IL também confrontou o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura com as "distorções de mercado" criadas com "incentivos fiscais e subsídios" que apenas servem para o controlo público do que deveria ser a iniciativa privada.

A política cultural, diz, "é uma ode ao paternalismo estatal", além de confundir cultura com espectáculo.