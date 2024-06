JSD faz debate para incentivar participação cívica dos mais jovens

A estrutura da JSD na freguesia de São Martinho realizou, na passada terça-feira, uma iniciativa de debate político intitulada 'Assembleias em Análise: Cenários de Governabilidade e Análise da Actualidade Municipal e Regional'.

Em registo informal, a acção dos jovens social-democratas decorreu no estabelecimento ‘Friends House’, nos Barreiros, e contou com a participação de cerca de duas dezenas de jovens. Como oradores desta iniciativa, a JSD São Martinho contou com João Paulo Marques e Vera Duarte Coelho, deputados municipais da coligação Funchal Sempre à Frente, tendo estes também já passado pela bancada do PSD-M na Assembleia Legislativa da Madeira.

“Pretendemos envolver militantes, simpatizantes e convidados num debate aberto sobre temas cruciais para o futuro da governação local e regional. A experiência e o conhecimento dos oradores enriqueceram significativamente o debate e permitiram-nos refletir de forma integrada nos temas abordados”, salientam os jovens laranjas, citados em nota de imprensa enviada pela JSD-M.

“Durante a primeira parte do evento foi discutida a governabilidade e dissecados os possíveis cenários políticos pós-eleitorais. Com recurso a exemplos nacionais e estrangeiros, identificámos e analisámos as condições que permitem a referida estabilidade”, explica a JSD-M, destacando também que na segunda parte da sessão “foi analisada a situação actual da Região Autónoma da Madeira, tendo havido espaço para a partilha de preocupações e para o esclarecimento de dúvidas”.

“A troca directa de ideias e de perspectivas em fóruns como este é uma ferramenta crucial para o fortalecimento do espírito crítico e da capacidade de análise dos nossos jovens. Neste sentido, a JSD reafirma o seu compromisso em continuar a promover a participação cívica e política da juventude, contribuindo assim para a formação de uma geração mais consciente e envolvida nas questões que determinam o futuro da nossa comunidade”, concluem os jovens social-democratas.