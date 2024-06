Universidade da Madeira recebe simpósio internacional sobre répteis do Mediterrâneo

A Reitoria da Universidade da Madeira (UMa) vai acolher, entre 27 e 30 de Junho, o 12th International Symposium on Mediterranean Lacertid Lizards, organizado pela Associação Biopolis (CIBIO) em parceria com a Faculdade de Ciências da Vida da UMa.

A iniciativa conta com a presença de diversos investigadores dedicados ao estudo da biologia, ecologia, zoogeografia, genética, taxonomia, sistemática e filogenia dos lacertídeos e terá como keynote speakers Manuel Nogales (Instituto de Productos Naturales y Agrobiología/ Spanish Nation Research Council), Marta Biaggini (University of Florence), Josephine R. Paris (Marche Polytechnic University), Eric J. Gangloff (Ohio Wesleyan University) e Guillem Pérez i de Lanuza (University of Valencia).

Durante os quatro dias do simpósio, os participantes vão reflectir sobre a crise global da biodiversidade que afecta de maneira significativa a região mediterrânica e, em particular este grupo de répteis, bem como apresentadas ferramentas de diagnóstico e soluções baseadas em evidências científicas para mitigar os seus impactos.