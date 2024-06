Madeira acolhe Segunda Cimeira da Transformação Digital de 25 a 27 de Junho

Entre os dias 25 e 27 de Junho, irá realizar-se na ilha da Madeira, a Segunda Cimeira da Transformação Digital, para debater temas que estão na ordem do dia. É o caso da inteligência artificial, 'big data' e cibersegurança, literacia digital e inclusão social, e o impacto das tecnologias emergentes (em áreas distintas como a saúde, a manufactura, a energia, entre outras).

O evento é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias (UNINOVA), o Instituto para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (IDEA), a Advancing Technology for Humanity (IEEE), a Technology and Engineering Management Society (IEEE TEMS), o European Institute of Innovation and Technology (EIT Health), a Universidade Nova e a Faculdade de Ciências e Tecnologia (NOVA/FCT-NOVA) e a Universidade do Minho (U-MINHO), com o apoio do Governo Regional da Madeira, através das Secretarias Regionais da Saúde e Protecção Civil e do Turismo e Cultura -

"A Cimeira responde ao desafio da Comissão Europeia que propõe uma 'bússola digital', em torno de quatro pontos cardeais: governo, infraestruturas, competências e negócios. Neste fórum debate-se a estratégia digital da União Europeia para atingir objectivos a nível europeu. A Cimeira foca-se numa visão centrada nas pessoas na sociedade digital discutindo necessidades, expectativas, desenvolvimentos e soluções inovadoras, capazes de capacitar digitalmente cidadãos e empresas a crescer, inovar e competir", realça a organização em comunicado de imprensa.

Além disso, a Cimeira discutirá igualmente "o modo como as redes de Centros Europeus de Inovação Digital contribuem para diversificar e facilitar o acesso e oferta de serviços e soluções digitais aos diferentes sectores".

É com vista à "criação de oportunidades na área digital" que se juntam decisores políticos, autoridades, indústria, investigadores e utilizadores, numa cimeira única de debate e 'networking' ao mais alto nível, apoiada por mecanismos de cooperação em investigação e inovação, que "abrirá caminho à próxima geração digital".

Esta Cimeira tem por ambição "ser o fórum de excelência para a discussão internacional de antevisões e troca de experiências na área da Engenharia, Tecnologia e Inovação". Para isso, conta com um leque de cerca de 100 oradores entre peritos e representantes da sociedade civil, da indústria e da academia de diversas entidades de excelência nacionais e internacionais.

De destacar as presenças de: Helena Rodrigues, representante da Comissão Europeia, Richard Stevens, vice-presidente e director da Unidade Governamental da International Data Coorporation (IDC) e Saila Rinne, coordenadora de políticas europeias na Unidade 'eSaúde, Bem-estar e Envelhecimento' na Comissão Europeia.

Além disso, a sessão das 9 horas do dia 27 de Junho, contará com uma intervenção do secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, bem como com intervenções de Dimitris Fotiadis, da Foundation for Research and Technology da Universidade de Ioannina e Georg Dorffner, do Medical Cybernetics and Artificial Intelligence da Universidade de Vienna.

Consulte o programa completo on-line:

No mesmo dia, pelas 11 horas, terão lugar as 'Conversas sobre Transformação Digital na Saúde', com o patrocínio do EIT Health. Aos peritos acima mencionados, juntar-se-ão Ricardo Gonçalves, do IDEA Institute e da NOVA FCT; Juan Carmona da Philips Iberia; André Barbado da Roche Healthcare Innovation; Jorge Veiga França da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF-CCIM); Isabel Fragoeiro, do Núcleo da Madeira da Associação portuguesa de Alzheimer e Germán Gutiérrez, director de negócios para as soluções de saúde integradas da Medtronic Iberia, com o objectivo de "discutir experiências e visões para promover os estilos de vida saudáveis e a melhoria dos cuidados de saúde".

A participação nesta sessão é gratuita, mas o registo é necessário e deve ser feito através do seguinte link: