'CRIAtiv’Arte' para ver no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos

A autarquia de Câmara de Lobos procedeu, na passada sexta-feira, à abertura da 9.ª edição da exposição de pintura/instalação, denominada “CRIAtiv’Arte”, que ficará patente no hall do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, até dia 14 de julho e poderá ser visitada de segunda feira a sexta feira, das 9h00 às 17h00.

Esta exposição é o resultado de um projeto artístico na área das artes plásticas organizado pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, em parceria com todos os estabelecimentos de ensino do município. Cada escola e os seus respetivos alunos participaram nesta iniciativa artística-educativa com a criação de um objeto artístico em 3 dimensões e uma pintura em tela, refere a autarquia em nota à imprensa.

“A importância da arte e da cultura para toda a comunidade educativa. O projeto “CRIAtiv’Arte” que visa estabelecer e fortalecer a relação de proximidade entre a autarquia e as escolas do concelho, no plano artístico, de forma a fomentar a criatividade e a capacidade inventiva dos alunos. Os esforços conjuntos que a Câmara Municipal e os parceiros estratégicos de cada comunidade escolar têm mantido, para um desenvolvimento contínuo na educação, de modo a formar as gerações mais novas, para que estas estejam, devidamente, preparadas para enfrentarem os desafios que o futuro lhes reserva. Rematou, ainda, que o sucesso dos alunos, será sempre o sucesso do Município”, sublinhou Leonel Silva, Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Nesta 9.ª edição a temática abordada para a intervenção artística, recaiu no conceito de atividades de lazer, tendo a seguinte premissa: “A ocup(ação) dos tempos livres”. As atividades de lazer ou passatempos são atividades prazerosas, nas quais nos envolvemos, voluntariamente, durante o tempo que temos livre da escola, do trabalho de casa e de outras responsabilidades pessoais.

Aquilo que consideramos como “atividade de lazer” ou “A ocup(ação) dos tempos livres” tem uma definição diferente para cada um de nós. O que é aprazível para alguém, como fazer exercício físico ou cozinhar, pode ser visto como uma “obrigação” por outra pessoa, entre outras situações, como: passar algum tempo em silêncio; conviver e conversar com amigos; jantar fora, participar num grupo; viajar; passear na natureza; praticar uma arte, ler; ver filmes; costurar; fazer trabalhos manuais; desenhar; fazer jardinagem; jogar jogos de tabuleiro, etc., a lista é infindável!

Manter e espevitar a nossa capacidade de valorizar “A ocup(ação) dos tempos livres” é crucial, na medida em que eleva a nossa autoestima, permitindo-nos sentir mais capazes, confiantes e criativos.