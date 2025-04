Euro volta a subir e aproxima-se dos 1,12 dólares

O euro voltou ontem a subir e aproximou-se dos 1,12 dólares, no mesmo dia em que a União Europeia decidiu fazer uma pausa de 90 dias na adoção de tarifas a Washington.

Pelas 18:01 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1188 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1022 dólares.

O euro também avançou em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1082 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,0951 e 1,1198 dólares.

A União Europeia (UE) decidiu fazer uma pausa de 90 dias na introdução de taxas aduaneiras em resposta às adotadas por Washington para "dar tempo uma oportunidade à negociações", anunciou a líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Tomámos nota do anúncio feito pelo Presidente [dos EUA, Donald] Trump. Queremos dar uma oportunidade às negociações. Enquanto finalizamos a adoção das contramedidas da UE, que receberam um forte apoio dos nossos Estados-membros, vamos suspendê-las durante 90 dias", afirmou, numa curta declaração escrita.

A presidente do executivo comunitário salientou também que "se as negociações não forem satisfatórias", as contramedidas "entrarão em vigor", acrescentando que os trabalhos preparatórios prosseguem.

Na quarta-feira, a Casa Branca anunciou a suspensão por 90 dias da aplicação das novas taxas aduaneiras a mais de 75 países, nomeadamente à UE, enquanto decorrem negociações comerciais.

Antes, a UE aprovou a aplicação de tarifas de 25% a produtos norte-americanos, em resposta às aplicadas pelos EUA ao aço e alumínio europeus e agora suspensas pelo executivo comunitário.

Divisas...............quinta-feira...........quarta-feira

Euro/dólar...........1,1188...............1,1022

Euro/libra...........0,86422...............0,86332

Euro/iene.............161,73................159,71

Dólar/iene............144,65...............144,98