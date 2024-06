Madeira debate a transformação digital

O hotel Vida Mar, no Funchal, acolhe esta quinta-feira, 27 de Junho, o último dia da Segunda Cimeira da Transformação Digital. Em debate estarão temas como a inteligência artificial, 'big data', cibersegurança, literacia digital e inclusão social, assim como o impacto das tecnologias emergentes.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, marcará presença, às 9 horas, na sessão de abertura da iniciativa.

Já pelas 9h15, no auditório 'Nascer do Sol' vai decorrer a primeira palestra do dia, que contará com a chefe do sector de política da DG Connect, da Comissão Europeia, Saila Rinne, do professor da Universidade de Ioannina, Dimitris Fotiadis e do professor do Instituto de Inteligência Artificial da Universidade Médica de Viena, Georg Dorffner.

Durante amanhã existirão, ainda, sessões, sobre o papel dos projectos europeus na promoção da digitalização e no reforço da capacidade dos sistemas de saúde para resposta a emergências.

Já na parte da tarde, pelas 14 horas, o painel principal vai abordar e discutir a temática 'Construir um ecossistema digital para cidadãos da UE resilientes, saudáveis e independentes'. A moderar a conversa estará Tal Soffer, da Universidade de Telavive. Do painel fazem parte: Henrique Martins, professor associado do ISCTE-IUL, João Carmona, head de soluções Espanha e Portugal na Phillips, Georg Dorffner, professor do Instituto de Inteligência Artificial da Universidade Médica de Viena, Germán Gutiérrezm directior de negócios de soluções integradas de saúde na Medtronic Iberia, Cária Ferreira, membro executivo do Conselho de Administração do SESARAM e André Barbado, da Inovação na área da saúde da Roche.

Ao mesmo tempo vão decorrer sessões sobre os temas em discussão.

O evento é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias (UNINOVA), o Instituto para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (IDEA), a Advancing Technology for Humanity (IEEE), a Technology and Engineering Management Society (IEEE TEMS), o European Institute of Innovation and Technology (EIT Health), a Universidade Nova e a Faculdade de Ciências e Tecnologia (NOVA/FCT-NOVA) e a Universidade do Minho (U-MINHO), com o apoio do Governo Regional da Madeira, através das Secretarias Regionais da Saúde e Protecção Civil e do Turismo e Cultura.

Consulte aqui o programa:

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h00 às 09h30 - A Reitoria da Universidade da Madeira (UMa) acolhe o 12th International Symposium on Mediterranean Lacertid Lizards, organizado pela Associação Biopolis (CIBIO) em parceria com a Faculdade de Ciências da Vida da UMa.

09h30 - Reunião Semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal

10h00 - Continuam as reuniões bilaterais do Governo Regional com os partidos da oposição, com vista a estabelecer pontes para viabilização do Programa de Governo e do Orçamento Regional. O encontro com o CDS está agendado para as 10 horas e com o Chega às 11 horas.

10h00 - Abertura Nova Loja Conforama

10h30 - Reunião da Câmara Municipal da Ponta do Sol

15h30 - USAM promove uma Tribuna Sindical

16h00 - O auditório da RTP-Madeira acolhe a conferência 'Rumo à Inteligência Artificial ', assim como o lançamento do livro sobre o mesmo tema

18h00 - Webinar 'Poder da Literacia Financeira na Gestão do teu Negócio' promovido pela ACAPORAMA

19h00 - Apresentação da obra 'Entre Frases e Selos' de Lizete Carôto, na Junta de Freguesia de São Jorge

21h00 - Estreia de 'Happy Hour' - Teatro do Avesso, no auditório do MUDAS

22h30 - Festas de São Pedro em Câmara de Lobos

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 27 de Junho, Dia Nacional do Guarda Prisional e Dia das Micro, Pequenas e Médias Empresas:

1893 - Primeiro "crash" da Bolsa de Nova Iorque, depois da crise de 05 de maio, culmina recessão da economia norte-americana nos últimos quatro anos.

1957 - Pela primeira vez, é estabelecida a relação entre o cancro do pulmão e o consumo de tabaco, num relatório sobre tabagismo publicado pelo Concelho de Investigação Médica do Reino Unido.

1976 -Primeiras eleições para Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira

1983 - O Brasil oferece a Portugal o astrolábio que pertencera ao galeão Sacramento, afundado em 1668, ao largo da Baía.

1985 - O Presidente da República, António Ramalho Eanes, anuncia a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições Legislativas antecipadas.

1997 - A Parada do Orgulho Gay realiza-se na Europa pela primeira vez. A manifestação recorda a chamada revolta de Stonewall, de 28 de junho de 1969, em Nova Iorque, Estados Unidos.

2001 - Morre, com 76 anos, o ator norte-americano Jack Lemmon, protagonista de "O Apartamento", "Missing" e "Síndrome da China".

2004 - O primeiro-ministro José Manuel Durão Barroso recebe o convite formal para se candidatar à presidência da Comissão Europeia

2006 - A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa aprova o relatório que implica 14 países europeus, entre os quais Portugal, nos voos secretos da CIA.

2007 - Nasce o primeiro bebé português concebido por Maturação In Vitro, uma tecnologia de Procriação Medicamente Assistida.

2017 - A Comissão Europeia decide multar a Google em 2,42 mil milhões de euros por abuso de posição dominante no mercado de motor de busca, ao dar vantagem ilegal ao seu próprio serviço de comparação de preços.

2022 - O Tribunal Central Criminal de Lisboa condena 22 dos 27 arguidos no processo Hammerskins, movimento Portugal Hammerskins - grupo que exalta a superioridade branca - a penas entre os seis meses e os nove anos de prisão, sete das quais de cumprimento efetivo.

Pensamento do dia

Tem ideia de quanto mal nos fazemos por essa maldita necessidade de falar?" Luigi Pirandello (1867-1936), escritor italiano.

Este é o centésimo septuagésimo nono dia do ano. Faltam 187 dias para o termo de 2024.