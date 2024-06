Jovem agredido em São Roque

Um jovem de 23 anos foi esta tarde agredido no Caminho de Santana, em São Roque, no Funchal. A vítima apresentava ferimentos num braço, tendo sido assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado para o hospital.

A companheira, uma jovem de 20 anos, foi também transportada ao hospital por se encontrar bastante nervosa, assim como um bebé de quatro meses.