Rui Veloso é a grande atracção do Santa Faz

A nova edição das Festas do Concelho de Santa Cruz, denominado de Santa Faz, realiza-se entre hoje e 25 de Junho.

Uma das grandes atracções deste ano é o cantor nacional Rui Veloso. O artista actua a 24 de Junho. Neste dia, realiza-se ainda um espectáculo pirotécnico ana frente mar de Santa Cruz, a partir dos três pontões.

Hoje, realiza-se o desfile e concerto das Bandas Filarmónicas do Concelho de Santa Cruz. No dia seguinte, decorre a Gala Re_cordis, com a participação de nove grupos folclóricos, como Grupo de Folclore da Casa do Povo da Camacha; TRAGA – Associação de Folclore Tradições de Gaula; Grupo de Romarias Antigas do Rochão; Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz; Grupo de Folclore da Casa de Gaula; Grupo de Folclore do Rochão; Grupo de Romarias e Tradições da Camacha e Grupo de Folclore Infantil e Juvenil da Camacha.

Neste dia, há também música com César Abrantes; Francisco Aguilar; Francisco Coelho; Gonçalo Sousa; Slobodan Sarcevic e Susana Andrade. E dança com Casey's Dance Studio (2 elementos); Luís Daio e Rosa Rodrigues.

Já a 23 de Junho, a proposta é o 9.º Encontro de Repentismo – 'A improvisar é q´a gente s´entende'. Destaque ainda para as Marchas de São João, uma organização da Casa do Povo de Santa Cruz que contará com cerca de 700 marchantes.

No último dia do Santa Faz, a 25 de Junho, realiza-se a sessão solene comemorativa do 509.º aniversário do Concelho de Santa Cruz.

De referir que de hoje a 25 de Junho, na Praceta Padre Olavo Garcês, acontece também o Mercadinho de Artesanato Contemporâneo.

"Convido todos os santacruzenses e madeirenses a se juntarem a nós nestes cinco dias de festa, não apenas para usufruírem do programa de grande qualidade que preparámos, mas também para celebrarem connosco o presente e o futuro deste concelho", refere o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa.