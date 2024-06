Santa Cruz distribui 102 mil euros pelas Juntas de Freguesia para fomento cultural

A Câmara Municipal de Santa Cruz assinou, esta manhã, os protocolos de apoio às Juntas de Freguesia do concelhos, cujo montante total, na casa dos 102 mil euros, é destinado à promoção da cultura e da dinamização local. No fundo, a autarquia pretende o aumento de eventos de interesse municipal, criando condições logísticas e financeiras para tal.

Segundo comunicado enviado à imprensa, este protocolo firmado com as cinco Juntas "tem por base o reconhecimento de que as dificuldades crescentes, que a população tem enfrentado, obrigam a uma intervenção de maior responsabilidade por parte das autarquias locais, fazendo com que estas sirvam de 'almofada' junto da população, assumindo um papel determinante nas áreas dos apoios sociais, culturais, pedagógicos e infraestruturas".

Este apoio é um reconhecimento da Câmara Municipal pelo esforço que tem vindo a ser feito, tendo também em conta a respectiva limitação financeira. "É assim reconhecida a necessidade de contribuir para a oferta cultural e para o desenvolvimento inerente a cada Junta de Freguesia, de modo a promover o reforço da coesão territorial e de solidariedade interinstitucional, reforçando e consolidando as ações desenvolvidas no território municipal", indica a mesma nota.