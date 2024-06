Qualidade e diversidade no palco das festas de Santa Cruz

Os três dias já decorridos das Festas do Concelho de Santa Cruz confirmam “a qualidade e diversidade de um evento que é montra do que de melhor se faz em cultura no concelho”. A avaliação é da própria Câmara Municipal, que organiza o certame das Festas do Concelho, denominado ‘Santa Faz’.

Pelo palco têm passado diversos grupos e artistas, com destaque para o dia de ontem e para a Gala Recordis. Um evento que junta num único espectáculo os nove grupos de folclore do concelho de Santa Cruz, com mais de 300 participantes. É também um momento em que cada grupo se junta a artistas madeirenses de reconhecido mérito.