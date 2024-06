'Jardins com mais vida' juntou mais de 50 voluntários em Santa Cruz

Desde Setembro de 2022 que a recuperação do jardim da Ponta da Oliveira, na freguesia do Caniço, é efectuada pela Câmara Municipal de Santa Cruz em parceria com a SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves), através de recorrentes eventos de voluntariado, abertos ao público, para apoiar neste projecto que tem como objectivos evitar a perda de solo devido à erosão; remover as espécies exóticas invasoras do jardim e promover a presença de novas espécies vegetais autóctones e endémicas da região; e criar um entorno visualmente agradável na área da Ponta da Oliveira, indica nota à imprensa.

Até ao momento, já decorreram seis actividades de voluntariado neste jardim, contando com o apoio de mais de 50 voluntários, além dos elementos da SPEA e do município.

Neste jardim podem ser encontradas plantas naturais do arquipélago, destacando o massaroco, estreleira, calêndula, oliveira-brava, faia, marcetela, figueira-do-inferno e malfurada, e ontem, dia 18 de Junho foi alvo de nova intervenção, com o objetivo de salvaguardar a sobrevivência destas espécies, e combatendo a proliferação de plantas invasoras como é o caso da cana-vieira, ricínio e chorão-das-praias". Câmara Municipal de Santa Cruz

E conclui: "A SPEA e a Câmara Municipal de Santa Cruz têm sido parceiros no combate às alterações climáticas e conservação na natureza. Esta actividade recorrente de voluntariado é apenas uma das muitas acções desenvolvidas por esta parceria. Esta actividade em particular realiza-se no âmbito do projeto LIFE Natura@night, coordenado pela SPEA e no qual uma aliança de 13 parceiros pretende uma abordagem muito direta à origem do problema".