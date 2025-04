PSP leva a cabo operação 'Viagem de Finalistas'

Entre os dias 4 e 12 de Abril o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira (CR PSP Madeira) leva a efeito a operação 'Viagem de Finalistas', que tem o objectivo de sensibilizar tanto os encarregados de edução como os estudantes para a adopção de comportamentos responsáveis e prevenção dos excessos nas férias.

Numa publicação nas redes sociais, o CR PSP Madeira explica que nestas acções "são também difundidos contactos úteis aos estudantes para utilização em caso de necessidade, no País de destino."

A primeira acção decorreu nestas sexta-feira, , no Aeroporto Internacional da Madeira, a escolas do concelho do Funchal.