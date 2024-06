Santos Populares festejados na freguesia do Imaculado

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria organizou, na sexta-feira e no sábado, na Quinta Deão, um evento de festejo dos Santos Populares.

O primeiro dia ficou marcado pela actuação dos grupos de marchas do CCD São José, da Associação de Karate de Santo António e do Imaculado, que encantaram o público com as suas apresentações. No segundo dia, o Jardim da Quinta Deão voltou a encher-se de vida e alegria, com as danças tradicionais do grupo 'Mulheres da Nossa Terra', seguidas pelo forró brasileiro de Leonardo Lima. O artista Buzico, que reside no Imaculado, trouxe cor e energia ao evento, antes do DJ João Dias voltar a assumir a música popular, garantindo uma atmosfera festiva até ao final.

Na abertura do evento, o presidente da Junta, Pedro Araújo, destacou a importância de se preservar e celebrar as tradições populares, destacando a valorização dos artistas e grupos locais. O autarca confirmou o compromisso do seu executivo em promover a cultura, proporcionando, em simultâneo, momentos de convívio e alegria para todos os participantes, destacando o papel vital destas celebrações na coesão social.