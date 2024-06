Marchas de São João desfilam no domingo pelas ruas de Santa Cruz

É já uma tradição, que se volta a repetir já este domingo, dia 23 de Junho, a partir das 19 horas. As Marchas de São João percorrem as ruas de Santa Cruz, numa organização da Casa do Povo de Santa Cruz, em parceria com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. No final haverá a habitual ceia de São João, servida aos grupos participantes, na Praça Padre Patrocínio Alves.

Os grupos saem da Rua Bela de São José, junto à Casa da Cultura (Quinta do Revoredo), prosseguindo para a Rua da Ponte Nova, Rua José Barros e Sousa, Praça Dr. João Abel de Freitas, Rua 17 de Junho 1876, Rua de São Fernando, Rua Nova de São Fernando e Rua da Praia, terminando o seu desfile junto ao Mercado Municipal, na Praça Padre Patrocínio Alves.

Este ano, são 11 grupos de marchas que participam neste desfile, com cerca de 600 figurantes: Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz; Casa do Povo da Ribeira Brava; Centro Comunitário da Nogueira e CACI; Nuvem de Afeto; Casa do Povo de São Martinho; Universidade Sénior de Machico; Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria; Casa do Povo da Serra de Água; Centro Comunitário do Funchal; Associação de Karaté de Santo António e Marcha da Madalena do Mar.

Quando termina o desfile, as marchas sobem a palco para uma actuação. Depois, haverá animação com o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz e o Grupo Cordophonia.

"A Casa do Povo de Santa Cruz contou com o apoio da Câmara Municipal de Santa Cruz, Junta de Freguesia de Santa Cruz, Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Secretária Regional da Agricultura, Pesca e Ambiente e Junta de Freguesia de Gaula aos quais muito agradecemos toda a colaboração", termina nota à imprensa.