Sete grupos estão a desfilar pelo palco das Festas do Concelho de Santa Cruz, Santa Faz - 2024, neste domingo de 23 de Junho.

A tarde é dedicada ao repentino através do evento ‘A improvisar é que a gente se entende”, que antecede as marchas de São João, da Casa do Povo de Santa Cruz.

A noite irá terminar com a actuação do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz e com a 'Cordophonia'.