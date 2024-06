Apenas dois presidentes de Câmara no Dia do Concelho de Santa Cruz

Apenas dois presidentes de Câmaras Municipais, os socialistas Ricardo Franco (Machico) e Célia Pessegueiro (Ponta do Sol) marcam presença na sessão comemorativa do Aniversário do Concelho de Santa Cruz, a decorrer esta tarde na praça junto ao Mercado Municipal.

Ao contrário do que se verifica nas sessões solenes do Dia do Concelho noutros municípios, em Santa Cruz é o presidente da Câmara Municipal quem preside à cerimónia, relegando para segundo plano a presidente da Assembleia Municipal.

Por ser a entidade que preside à cerimónia, Filipe Sousa foi recebido com guarda de honra das forças em parada, passando revista à formatura acompanhado pelo comandante das Forças em Parada, ao som da Marcha ‘Cidade Invicta’.

A assinalar o início oficial da Sessão Solene foram entoados os Hinos ‘Maria da Fonte’ e ‘Municipal’.

Segue-se a exibição de um vídeo, que antecede as seis intervenções previstas. As intervenções dos representantes dos deputados municipais estão limitadas a 5 minutos, cada. Sem limite de tempo são as intervenções dos presidentes.