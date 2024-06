Visita especial de Camacho ao Clube Desportivo Barreirense

João Camacho, jogador madeirense do Moreirense, da I Liga, visitou na manhã deste sábado os jovens dos escalões de formação do Clube Desportivo Barreirense, por ocasião do Dia Mundial da Criança.

O experiente jogador madeirense, que viveu a infância no Bairro da Nazaré, voltou às origens e marcou presença no Complexo Desportivo do Barreirense.

Um momento, claro, muito apreciado pelos mais novos, que assim tiveram a oportunidade de contactar com um jogador da I Liga.