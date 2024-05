CMF recebeu Clube Desportivo Nacional

A Câmara Municipal do Funchal recebeu, esta quarta-feira, no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, o Clube Desportivo Nacional – dirigentes, plantel e equipa técnica – como forma de homenagear o regresso do clube do Funchal e do arquipélago da Madeira à I Liga.

O vice-presidente da CMF, Bruno Pereira, acompanhado pela vereadora Helena Leal, que tutela o desporto, foram os anfitriões desta homenagem, além dos naturais parabéns pelo feito dos nacionalistas, relembrou ainda a importância, promocional e turística, do Funchal ter, novamente, uma equipa de futebol na I Liga.