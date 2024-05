Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres presente na Final Four da Liga de Clubes 2024

No passado fim-de-semana decorreu no Pavilhão Municipal Jacinto Correia, no Algarve, a 3.ª Jornada da Liga de Clubes - Campeonato Nacional de Equipas Mistas Seniores, 1.ª Divisão, prova do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton, que contou com a presença de uma equipa madeirense da 1.ª Divisão, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres.

A equipa constituída nesta jornada pelos atletas, Duarte N. Anjo, Pedro H. Portelas, João Chang, David Silva, Mariana Chang, Mariana Paiva e Cláudia Lourenço, fez-se acompanhar pelo presidente do CDR Prazeres, Sr. Duarte Gil Anjo.



Nesta 3.ª Jornada Concentrada da Liga de Clubes, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres venceu um dos dois encontros agendados para esta jornada, ganhando no sábado o Famalicense Atlético Clube por 4-1, e cedendo no domingo, frente à Associação Cultural e Desportiva da CHE Lagoense por 4-1, terminando em 2.º lugar do grupo, com 18 pontos, carimbando a sua passagem à Final Four da Liga de Clubes.



A Final Four da Liga de Clubes - Taça Henrique Pinto irá decorrer nos dias 15 e 16 de Junho, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha.