Panda leva milhares de pessoas ao Funchal

A Banda do Panda voltou a fazer furor no Parque de Santa Catarina. O grupo protagoniza este sábado, 1 de Junho, mais um ‘Concerto da Banda do Panda’ na cidade do Funchal para assinalar o Dia da Criança.

O evento musical é organizado pelo DIÁRIO de Notícias Madeira e pela Lemon Live Entertainment, com co-organização da Câmara Municipal do Funchal.