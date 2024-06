Panda chegou ao Funchal cheio de animação

Centenas de miúdos e graúdos enchem o Parque de Santa Catarina para o 'Concerto do Panda'. O Panda foi o primeiro a chegar ao palco, deixando os mais pequenos em êxtase.

No interior do recinto a animação é uma constante, até porque ainda não estavam as personagens mais aguardadas em palco e já muitos batiam palmas e pulavam.

Haverá ainda oportunidade para a actuação do DJ Riscas, Ruca e da Masha e o Urso, sem esquecer a Banda da Panda.

É mais um Dia da Criança com muita música numa organização do DIÁRIO, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal.