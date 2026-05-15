Mais carros de rent-a-car e mais receitas, mas menos contratos de aluguer

Nos primeiros três meses de 2026, "foram celebrados 87.459 contratos de aluguer de veículos sem condutor, traduzindo uma variação homóloga de -6,7%", informa hoje a Direção Regional de Estatística que assume o papel de autoridade estatística regional para esta divulgação. "Esta redução reflete, em certa medida, o encerramento da atividade de algumas empresas do sector que haviam reportado dados em 2025", revela.

Apesar desse recuou, no 1.º trimestre de 2026, "a frota de veículos de aluguer sem condutor ascendia a 11.384 veículos, registando um aumento de 5,5% face aos 10.789 registados no período homólogo", resumindo mais 595 veículos no mercado. "Em termos de composição, os automóveis ligeiros de passageiros representaram 96,6% da frota (+6,7% face ao mesmo período de 2025), seguindo-se os motociclos (3,3%; -20,7%) e as autocaravanas (0,1%; +44,4%)", segmento que parece ganhar força.

Assim, "entre Janeiro e Março de 2026, os serviços de aluguer de veículos sem condutor na RAM registaram 87.220 clientes, correspondendo a uma variação homóloga de -5,1%", confirma, sobretudo caindo para clientes dos mercados francês, polaco e português. "A Alemanha (22,4% do total; -0,1% face ao período homólogo) e Portugal (20,3%; -8,0%) mantiveram‑se como os principais mercados emissores, seguidos pela Polónia (10,5%; -16,2%), pelo Reino Unido (7,5%; -5,5%) e pela França (6,9%; -25,0%)", frisa.

Foto DREM

"A Espanha e os Países Baixos foram os únicos mercados a registar variações positivas (+29,1% e +1,8%, respetivamente), embora apresentando pesos relativamente reduzidos no total de clientes (5,2% em ambos os casos)", aponta a DREM.

Por fim, o dinheiro que entrou nos cofres, continua a render bem. "No que respeita aos proveitos dos serviços de aluguer de veículos sem condutor na RAM, estes ascenderam a cerca de 17,3 milhões de euros no 1.º trimestre de 2026, registando um aumento de 1,5% face ao mesmo período de 2025", conclui, sendo de realçar que estes são resultados provisórios apurados no âmbito do Inquérito Trimestral às Empresas de Aluguer de Veículos da RAM (ITEAVRAM).